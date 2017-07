Sulid üritavad välja üürida kortereid, mis neile ei kuulu, nii petetakse huvilistelt välja ettemaks ja broneerimistasu.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo talituse juhi Hannes Keldi sõnul on petuskeemis kõige levinum see, et võetakse internetist suvalise kinnisvara andmeid ja oodatakse kuni üürihuviline ühendust võtab, vahendab ERRi uudisportaal.

Kui pettur on ettemaksu kätte saanud, siis libakuulutaja kaob ja üürihuviline on oma rahast ilma.

"Käesoleval aastal on Eesti inimesed teatanud politseile kahjudest alates mõnesajast eurost kuni pisut üle nelja tuhande euroni," selgitab Kelt.

Kelmide meelispaik on ka Eestis populaarne ajutise kodumajutuse keskkond Airbnb, kust varastatakse materjali, mida libakuulutusena teistesse kinnisvaraportaalidesse lisada.