"Eks elu on elu. On nii nagu on," kommenteerib Marko Asmeri isa Toivo Asmer poja lahutusuudist Õhtulehele. "Kui vaadata statistikat, et kui paljud ametlikud abielud lahutatakse, siis see protsent on ikka ülisuur," sõnab ta.

"See, kui noortel inimestel midagi hakkab natuke viltu vedama ja nii-öelda suusad lähevad risti, on kurb," sõnab ta. Juttu, justkui oleks poja ekskaasa suhtes EKRE poliitik Jaak Madisoniga, mees kommenteerida ei oska. "Eks ma olen teadnud, et mingid asjad on mõnda aega juba õhus olnud, ent ma pole kunagi tahtnud uurida, mis või kes on kellegi selja taga," ütleb mees. Toivo Asmeri sõnul on tal pojaga head suhted, ent sel teemal nad omavahel rääkinud pole. "Seda, kes kellega kuskil on - me pole tõesti sellest rääkinud ja minul on piinlik küsida ka. Uudishimulik tegelane pole ma kunagi olnud. Ent eks elus juhtub nii mõndagi, vahel lähebki see veidi rööpast välja," ütleb ta elutargalt.

Möödunud nädalal kirjutasid meediaväljaanded, et Marko Asmer tabati purjuspäi autoroolist, kui ta oma Mercedesega toidupoe parklas seisnud autole otsa sõitis. Toivo Asmer sõnab, et sellele intsidendile vabandusi pole. "Ja keegi pole vabandusi ka otsinud. Kõige vähem siis isa. Kõige suurem kritiseerija olen ma siin ise olnud ja võib öelda, et ehk isegi liiga palju. Neid vabandusi vastu ei võeta. Mis on olnud, see on olnud - saad oma vitsad ja mis teha," ütleb ta. Küll aga kiidab isa Toivo, et Marko on väga hea isa oma lastele. "Oma lastega suhtleb ta hästi ja on nende pärast mures. Eriti praegu," kinnitab ta.