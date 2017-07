Noorte emade seas tekkis arutelu lapsekandja pädeva kasutusviisi üle, kui meediasse ilmusid fotod Mailis Repsist ning tema rinnal puhkavast pesamunast.



Praegu Euroopa Liidu eesistumisel viibiv Mailis Reps ütleb, et ta püüab end pidevalt kursis hoida trendidega, mis on lastele tervislikud. Ta mainib, et Tõrvandi Loitsu üritusel hoidis ta oma pesamuna kõhukotis lühikest aega, kuna soovis lapsele näidata põnevat maailma. "Suhteliselt kohe võtsin ta sealt ka välja," lisab Reps.

Sertifitseeritud laspsekandmisnõustaja Kadri Viirandi blogi kohaselt on mitu asjaolu, mis valmistavad näoga avara maailma poole suunatud väikelapsele ebamugavust. Sageli pole beebipoe teenindaja läbinud lapsekandmisvahendite koolitust, mistõttu levib vanemateni väär info. Reeglina tuleb last kõhukotis hoida näoga ema poole.



Esiteks on lapsele mugav hoida emale toetudes selga kumeras, lapsele loomulikus konna-asendis, kuna sündides on lapse selgroog C-tähe kujuline. S-tähe kuju võtab lapse selgroog alles seisma ning kõndima õppides. Kui laps ei saa toetuda ema rinnale, lasub keharaskus tema jalge vahele.



Lisaks on laps täiskasvanust tunduvalt tundlikum helide ja valguse suhtes. Laia ning avara maailma poole suunatud väikelaps väsib stimulatsioonist kiiresti. Samuti ei saa ta jälgida ema näoilmseid, mis teda maha rahustaksid. “Kaitsereflektsina jääb kurnatud laps tõenäoliselt sinna kotti rippu magama,“ kirjutab Viirandi oma blogis. Magama jäädes vajub lapse raske pea tema rinnale, mis võib kokku suruda lapse hingamisteed.