„Mulle tuli pakkumine, et ma võiksin reporteritööd proovida ja esimene päev olingi juba nagu päris reporter, kõigi tööülesannetega,“ ütleb laulja Artjom Savitski, keda võis eelmisel nädalal näha Kanal 2 uudistesaates „Reporter“.

Artjom räägib, et see oli katsetus ja ta ei oska veel kindlalt öelda, kas ta hakkab reporterina tööle. „Vaatame, kuhu see asi viib. Võib täitsa juhtuda, et mind veel näeb selles ametis.“

Artjomi sõnul oli see tema jaoks täiesti uus olukord. „Arvasin, et esimene päev tuleb tutvustav, aga tegelikult anti tekst kätte ja 15 minutit aega teksti õppimiseks ja pointist aru saamiseks ning siis kohe kaamera ette.“ Artjom rääkis saates Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisest ja tegi intervjuu Urmas Sõõrumaaga, kes rääkis joogast ja mediteerimisest.

„See oli vette hüppamine tundmatus kohas. Esimene päev oli väga pingeline ja kiire, kuid ma olen väga õnnelik, et sain sellega normaalselt hakkama,“ ütleb Artjom.

Reporteriameti kohta jagub Artjomil vaid kiidusõnu. „Huvitav on see, et puutud kokku paljude inimestega ja õpid, kuidas nemad eri teemasid tunnetavad, valdavad ja käsitlevad.“