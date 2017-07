Mind kui paadunud skeptikut rõõmustab iga uudis, mis paljastab mõne soolapuhuja või Nõia-Ella, kes õnnetutelt ja meeleheites inimestelt raha välja on pressinud. Tõsi, nii mõnigi neist võib-olla ise ka usub oma nõndanimetatud võimetesse, olles lihtsalt ohtlik idioot.

Maagiakummardamine saab alguse vähem ohtlikust, kuid kokkuvõttes sama teaduskaugest arusaamast: kõik inimesed jaotuvad kaheteistkümneks iseloomutüübiks. Mõelge, kui õudne, kui nii olekski! Et sünnikuupäev määrab su iseloomu ning millises tähekaardis sündinud inimesega suhted hästi lähevad, ja hoidku taevas, kui oled ise tulemärgi all sündinud ja vanemad on hoopis maalähedased Sõnnid!

Mõni täheusku sõbranna küsib mult: aga kas sinu iseloom ei vastagi su tähemärgi kirjeldusele? Kusjuures, puhtjuhuslikult natuke vastab küll. Aga ma ei tea ühtegi teist samas märgis sündinut, kes minuga sarnane oleks. Sest õnneks on karaktereid rohkem kui vaid kaksteist prototüüpi.