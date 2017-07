Jõhvi politsei palub kaasabi selgitamaks välja 59-aastase Vjatšeslavi asukohta, kes lahkus 25. juulil Mäetaguse vallas asuvast hooldekodust ja pole senini naasnud.

Vjatšeslav lahkus eile kella 14 paiku. Mees on pärit Tallinnast ning politseil on alust arvata, et ta võis suuna pealinna võtta. Politsei otsis meest hooldekodu lähiümbrusest ning maanteelt, kuid kahjuks ei ole otsingud tulemust toonud. Tema isikukirjeldus on edastatud politseipatrullidele nii Ida prefektuuris kui ka Põhja prefektuuris.

Vjatšeslavil on kaasas mobiiltelefon, kuid see on välja lülitatud. Seetõttu ei ole võimalik temaga ühendust saada ega tema asukohta positsioneerida. Politseile teadaolevalt ei pruugi mees oma tervisliku seisundi tõttu ümbrust adekvaatselt tajuda.

Lahkudes kandis mees peas musta nokamütsi, seljas sinist Puma spordijakki ja jalas olid tal hallid dressipüksid. Vjatšeslav kannab prille ning tal võivad peas olla ka valged kõrvaklapid. Umbes 170 cm pikk Vjatšeslav on keskmise kehaehituse ja hallide lühikeste juustega.

Kõigil, kellel on informatsiooni, mis võib kaasa aidata Vjatšeslavi leidmisele, palutakse sellest teada anda lühinumbril 112.