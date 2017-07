Carlos on vahva kahe-aastane kassipoiss, kes Tallinna loomade varjupaigas juba detsembrist alates oma uuest omanikust unistab. “Ilmselgelt tal on aeg juba koju minna,” arvab Tallinna loomade varjupaiga juhataja Eve Tobias.

Carlos on uskumatult vahva kass, kes on ka paras pätipoiss. Nimelt on kaval kass ära õppinud varjupaiga kassitoa ukse avamise. Nüüd ta lemmiktegevuseks ongi kasside välja laskmisega paraja segaduse korraldamine. Aga ju näitab see ka seda, kui väga Carlos juba kassitoast oma päriskoju saada soovib.

Carlos on iseloomu poolest väga inimsõbralik ning tervitab kassitoa külastajaid alati esimesena. Samuti võtab ta lahkelt vastu kõik paid ja kallistused. Lisaks ukse avamisele meeldib Carlosele ka head ja paremat süüa.