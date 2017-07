„Esimest last suunasin väga tugevalt. Plaan oli paigas, värske vanemana teadsin täpselt, kuidas asjad peaksid teoorias käima,“ räägib Maria, kelle kavatsus harjutada esiklaps potiga võttis oodatust palju rohkem aega. Seda seepärast, et poeg alustas potistreiki. „Eks poistel käivadki need asjad aeglasemalt,“ lohutab Maria end.

Võrreldes paarikümne aasta taguse ajaga kannavad lapsed mähkmeid märksa kauem, sest lekkimisoht on palju väiksem. Seetõttu ei suuna vanemad lapsi kohe potile, vaid annavad neile aega, et sellel esimesi tegusid teha.

Martin kasvatab kaheaastast poega ega ole sarnaselt Mariale teinud erilisi pingutusi, et tema võsuke oskaks potil käia. Väidetavalt pole selleks olnud vajadust ja pealegi on tänapäevased mähkmed võrreldes lekkivate marli- või riidest mähkmetega üsna mugavad.

„Kuid nüüd tuleb see ette võtta, sest laps läheb sügisest lasteaeda,“ nendib Martin. „Samas on lasteaiast öeldud, et kui lapsel on mähe, pole see probleem, mis on iseenesest hea,“ saab Martin kergemalt hingata.

Ida-Tallinna keskhaigla lastearst Reet Raukas märgib, et praegused lapsevanemad kasutavad ära mähkmete pakutavat mugavust ning hoiavad lapsi neis kauem. Selline trend on tekkinud ja püsinud vähemalt viimased 10 aastat. „Varem tuli mähkmeid pesta, sest need olid riidest. See oli vanematele ebamugav ja lapsed õpetati väga varakult potil käima,“ selgitab Rauaks.

Lastearsti hinnangul ei peaks vanemad käed rüpes passima, vaid hakkama potil käimist harjutama 18. elukuul. „Laps saab siis juba aru, mis tema ümber toimub, mitte varem,“ räägib Raukas, kelle sõnul on just suvi kõige parem aeg mähkmetest loobumiseks. „Laps vajab järjepidevust. Kui seejuures juhtub õnnetus, on pesu ju kõige mugavam suvel pesta.“

Ega tõtt öelda pole ka Martin terve aja olnud aplaagris, kuid suuremate edusammude tegemiseks on vaja kõigepealt saavutada lapse psühholoogiline võit poti üle. „Ta pole ühegi potiga harjunud ja natuke pelgab neid. Tuleb rohkem nuputada, kuidas asjale läheneda,“ ütleb lapsevanem, kes loodab, et võsuke joondub lasteaia mõõdupuu järgi. „Lasteaias, kus teised lapsed käivad eeskujuna potil, on tal tõenäoliselt kõige lihtsam: mida väike pärdik näeb, seda väike pärdik teeb.“

Lastearst Raukase sõnul ei peaks lasteaeda pidama mingisuguseks eriliseks tähiseks, kus lapsed peaksid kindlasti olema mähkmevabad. On juhuseid, kus lapsed kannavad neid veel algkooliski. „Teoreetiliselt pissib kuni 10% algklassipoistest öösiti voodisse. Kuigi laps peaks kolmeselt oleme mähkmetest väljas, on siiski olukordi, kus õnnetuse vältimiseks on kergem mähkmed jalga panna.“

Maria ei usu, et vanemad on oma võsukestega laisad ega harjuta nendega potil käimist. Kogemused lihtsalt näitavad, et lõppsõna jääb lastele endile. „Soovitan lapsi harjutama hakata aastaselt, aga kokkuvõttes teevad nad kõike siiski siis, kui on selleks ise valmis,“ usub kahekordne ema. „Mõni hakkab aastaselt potil käima, aga siis algab potistreik ning ollakse pea kolmeseks saamiseni mähkmetes. Kuid kuna mähkmed on rämedalt kallid, siis ei ole mõtet lasta neid pikalt kanda. Neist tuleb lahti saada, siis on endal palju lihtsam.“