Kohtukordnikud said vahetult enne kella 11.30 kavandatud istungit korralduse kõrvalisi isikuid kohtusaali mitte lasta. Tublid korratagajad ei osanud otse kohtunikult saadud korraldust kommenteerida. Küsimustele, kas istung oli juba enne algust kinniseks kuulutatud või jääb mingil põhjusel hoopis toimumata, mehed vastata ei osanud. Kõike võib ette tulla ja delikaatsete peresuhete avalik klaarimine pole pooltele kindlasti kuigi ahvatlev väljavaade. Veidi enne keskpäeva kinnitas kohtukordnik kohale saabunud ajakirjanikele, et tema pole sel päeval ühtegi Korobeinikut näinud. Sama kohtunik pidi aga juba kell 12.00 järgmise abielulahutuse asja ette võtma.

Kohtute avalike suhete teenistuse väitel jäi abielupaar Korobeinikute lahutusprotsessi teisipäevane istung tõepoolest pidamata. Nii et kordnik ei eksinud, kui kinnitas, et tema sellenimelisi lahutajaid teisipäeval kohtumajja sisenemas näinud ei olnud.

Pärnu volikogu praegune esimees ning internetiportaalide Rate ja Flirtic looja 36aastane Andrei Korobeinik pole kindlasti puudust tundvate meeste killast. Lisaks on tal lahutusprotsessi vastaspoolega ka ühine laps. Kuigi Korobeinik ei soovi avalikkusele oma eraelulisi üksikasju kommenteerida, võib arvata, et just tema ärilise edukuse ja aastatetaguse pereõnne viljades peitubki vajadus leida abikaasade vahelisele vaidlusele lahendus kohtuseinte vahel. Kohtusse jõutakse lahutusega siis, kui püüdlused saavutada pooli rahuldav kokkulepe on millegipärast liiva jooksnud. Juriidilise vaidluse tõsidusele viitab seegi, et Korobeinikute lahutusprotsessis peaks oma teadmiste ja kogemustega kaasa lööma ka tunnustatud vandeadvokaat Küllike Namm.