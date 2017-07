Kõigile takistustele vaatamata suutis 7lapselisest perest pärit Kovind saada hea juriidilise hariduse ja töötas seejärel peamiselt advokaadina. Tema poliitiliste ametikohtade pagas pole kuigi rikkalik, aga midagi on sealt võimalik siiski leida: ta on olnud parlamendiliige (1994–2006) ja Bihari osariigi kuberner (2015–2017) ning kuulunud Rahvapartei juhtkonda.

Uue presidendi eraelust pole kuigi palju teada. Ta on olnud 43 aastat abielus, tema abikaasa nimi on Savita ning neil on poeg Prashant ja tütar Swati. Kui abikaasat ja praegust esileedit võis mõnikord Kovindi kõrval näha, siis tema lapsi pole seevastu eriti palju avalikkuse ees silmatud. Uut presidenti teatakse veel lihtsa elustiili poolest. Enne kui ta valiti 1994. aastal parlamendi liikmeks, elas ta tavalises üürikorteris New Delhis. Teadaolevalt on Kovind taimetoitlane ja vaatab telerist üksnes uudiseid.

Uus president on puutumatu

India uus riigipea on puutumatu (dalit). Puutumatuid nimetatakse sageli ka madalaimasse kasti kuuluvateks inimesteks. Tegelikult see päris nii ei ole, sest 1,33 miljardi elanikuga India kastisüsteem koosneb levinuima arusaama kohaselt neljast põhikastist: braahmanid, kšatrijad, vaišjad ja šuudrad. Puutumatud on aga kasti- või seisustevälised inimesed. Vastne seisusteväline president Ram Nath Kovind on 71aastane, millega on peamist traditsiooni järgitud, sest India riigipeaks ei saada noorelt.

Kuigi 1950. aasta põhiseadusega kastisüsteem tühistati ja kastipõhine diskrimineerimine kuulutati kriminaalkuriteoks, eksisteerivad mitu tuhat aastat tagasi tekkinud kastid Indias ka praegu, ehkki nende osatähtsus väheneb pidevalt. Kuigi dalititele on ette nähtud kõrgkoolidesse ja võimuorganitesse pääsemiseks kvoodid, ei peeta sageli nendest kinni, eriti maapiirkondades. Viimastel andmetel elab Indias umbes 200 miljonit dalitit ehk ligi 18% kogurahvastikust.

Ajalooliselt on dalitid kõige mustemate ja räpasemate tööde tegijad ning roojased. Hinduismis usutakse, et dalititeks sünnitakse pattude eest eelmises elus. Kõrgemasse kasti kuuluvad hindud kardavad isegi kastivälise inimese varju, sest kui see peaks kellegi peale langema, teeb ta tolle samuti roojaseks.

Nagu Eesti presidendil, nii pole ka India riigipeal eriti suurt võimu, reaalsest täitevvõimust rääkimata. Ta täidab peamiselt mitmesuguseid tseremoniaalseid kohustusi ja on demokraatlike normide järgimise garant. Siiski on India presidendil ka veidi mõtet. Viieks aastaks ametisse valitav riigipea on relvajõudude ülemjuhataja, tal on õigus kehtestada erakorralisi seisukordi, samuti nimetab ta ametisse keskvalitsuse peaministri ja osariikide esiministrid ning tal on väike sõnaõigus valitsuste moodustamiselgi. Samas peab president olema täielikult poliitikaväline, sest Indias on reegliks, et riigipeaks valitud inimene loobub poliitilisest tegevusest ja astub välja ka parteist.

Presidendi valis valijameeste koguIndias ei vali presidenti rahvast, vaid valijameeste kogu, mis koosneb keskparlamendi mõlema koja ning osariikide ja liiduterritooriumide seadusandlike kogude esindajatest. Seekord oli 4896 valijamehel võimalik hääletada kahe kandidaadi poolt, kusjuures nii valitsuspartei kui ka opositsioon esitasid oma kandidaadiks madalaimast seisusest ehk puutumatute (dalitite) hulgast pärit inimese. Valimised toimusid 17. juulil, kuid tulemused kuulutati välja kolm päeva hiljem.

Võitjaks osutunud India Rahvapartei (Bharatiya Janata Party) esindaja ja puutumatu Ram Nath Kovind kogus 65,6% häältest. Tema vastaseks oli India rahvuskongressi üles seatud 72aastane naiskandidaat ja puutumatu Meira Kumar, kuid tema lüüasaamine oli juba ette teada, sest Rahvapartei pooldajaid on parlamendiliikmete hulgas lihtsalt rohkem. Maine seisukohast on puutumatu saamine riigipeaks võimuparteile igati kasulik, sest alamad kastid on vaimustuses, kuid kõrgemad ei hakka vastu vaidlema, sest on sellise asjade käiguga juba harjunud.