Hiljuti müüs endine esileedi Evelin Ilves maha oma kappides seisnud esindusriided, kuna tundis, et tal pole neid enam lihtsalt vaja. Kuid kõik uhked ja kallid kleidid siiski uusi omanikke ei leidnud, kuna mõned neist kingib ta ka oma tütrele Kadri-Keiule.

“Midagi jääb. Ma ei taha liiga palju, pole mõtet. Mulle endale on pärandatud riideid ja kui on üks või kaks asja, siis on tore, aga mitte, et see su kappi risustaks. Sest ajad muutuvad ja selline pärandiväärtus koguneb erinevatest asjadest, sinu emotsioonidest, sellest tööst, mis on sinna sisse pandud, sellest kogemusest, kus need riided käinud on,” selgitas Ilves.

Lisaks tütrele kõrvale pandud kleitidest, jättis Evelin alles ka enda jaoks kõige armsamad riided.

“Absoluutseid lemmikuid ma ära ei müü, seda kahel põhjusel: esiteks on neid liiga palju kantud, lihtsalt ei sobi mu meelest ja teiseks - mõni üksik asi võib ju mälestuseks ka jääda. Muide, absoluutse lemmiku - valge siidtrikotaažist pitsääristega lihtsa kleidi, Pohjonheimo moemajast, kandsim ma ribadeks. Teised: Arne Niidu disainitud ja õmmeldud Muhust inspireeritud kostüüm ripub mul kapis, seda on küll kõik vist näinud ja pigem tuleb ta lõpuks muuseumile annetada. Veel üks lemmik: Merike Pääro ja Bastioni moemaja looming: teksariidest õhtukleit, ootab ka mu kapis järgmist võimalust üles astuda,” rääkis naine Õhtulehele.