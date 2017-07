Printsid William ja Harry rääkisid printsess Diana 20. surma-aastapäeva eelses teleintervjuus, kuidas nende ema oli pidanud aastaid kõmupiltnike jälitamist ja inetusi taluma.

Diana hukkus 31. augustil 1997 Pariisis autoõnnetuses, kui tema limusiinijuht rammis neid taga ajavate paparatsode eest pagedes autoga vastu tunneliposti. Diana vanem poeg William rääkis, et kõmupiltnikud olid Dianat jälitanud sestsaadik, kui ta prints Charlesiga kihlus.

“Mulle tundub, et ei ole kohane, kui oled Walesi printsess ja ema ja sind ajab taga 30 meest motoratastel, kes su tee tõkestavad, kes sinu pihta sülitavad, et sinult reageeringut kätte saada ... ja kes ajavad foto saamiseks naisterahva nutma,” rääkis William saates. “Mäletan paraku, et kui ema üldse nuttis, siis enamjaolt oli see seotud pealetükkivate ajakirjanikega. Mina ja Harry, meie pidime seda välja kannatama.”

William on maast madalast paparatsode vastu antipaatiat tundnud, märgib Daily Mail. 11aastaselt Austrias suusapuhkusel tahtis ta fotograafide salgale kallale tormata ning teda tuli ohjeldada.