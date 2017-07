"Ootame kõiki loomasõpru kinno, sest nii nurruma panevat filmi pole kinodes ammu nähtud," rõõmustas Forum Cinemas AS programmijuht Tõnis Lõhmus. "Eriti hea meel on meil aga ka meie enda Eesti kasside aitamise üle, sest heategevuslik osa oli meie jaoks antud filmi puhul olulise tähtsusega ning selles leppisime filmi levitajaga kokku juba esimesel kohtumisel. Meil on ääretult hea meel, et saame aidata kiisudel leida endale kodu, mida nad väärivad."

"Kedi" levitamise eest vastutava Elo Vilksi sõnul näitab üliarmas dokumentaalfilm, et lootus, headus ja rõõm pole maailmast kuhugi kadunud. "Tahame nüüd ka ise seda sama lootust ja rõõmu edasi anda Kasside Turvakodu elanikele ja loodame, et suudame koos kinokülastajatega aidata nii mõnelegi karvapallile toreda uue kodu leida," märkis Vilks.

MTÜ Kasside Turvakodu aitab hooletusse jäetud või hätta sattunud kasse. Aastaringselt on nende hoole all umbes 200-300 nurrumootorit ning ühes aastas leiab uue päriskodu keskmiselt 300-500 miisut. 2012. aastal valiti Kasside Turvakodu ka aasta kõige loomasõbralikumaks teoks.

"Kedi" on dokumentaalfilm Istanbuli tänavakassidest, kes on selle suurlinna argielu lahutamatuks osaks. Tuhanded kassid hulguvad mööda tänavaid ja püüavad ootamatustest pulbitsevas keskkonnas ellu jääda nii enda kavaluse kui võõraste lahkuse toel.

Dokfilm jälgib meisterliku kaameratöö abil seitset kassi ja viib meid nende kannul restoranidesse, kodudesse, turule, hiirejahile, pappkastidesse, hoovidesse ja mujalegi. Türgi keeles tähendabki “kedi” kassi ning Istanbulis on nad saanud eraldamatuks osaks linnaelanike eludest. Igaühel neist on oma seiklused - kes on röövlinägu, kes on kaisuloom, kes on teraapiaks teda toitvale inimesele.