Kuigi Charlize Theron elab koos poeg Jacksoni ja tütar Augustiga vaikset üksikemaelu, oli ta noorena päris uljas elupõletaja.

41aastane näitlejanna rääkis Howard Sterni raadiosaates, et ta ei saa enam kanepit tõmmata. „Muutun sellest nii ebahuvitavaks,“ ütles Charlize.

„Kahekümnendates panin kohe tobi kärssama, kui üles ärkasin, aga siis ma enam ei suutnud. Muidu funktsioneerisin, aga ühel päeval istusin lihtsalt diivanil ja ei liigutanud end. Nüüd lähen kell 20.45 magama ja see on nii mõnus!“

Sterni küsimuse peale, kas Charlize pruukis ka kokaiini, vastas too: „Eksperimenteerisin jah.“

Theron tunnistas ka ecstasy kasutamist. „Muretsesin kahekümnendates eluaastates, et kui mul lapsed on, tunnen, et olen millestki ilma jäänud. Kolmekümnendates tundsin: nüüd aitab!“