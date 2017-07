Hiljuti käis Õhtulehe menukas veebisaates "Tere, teile on Telegram!" külas jurist ja poliitikategelane Jevgeni Krištafovitš, kes alustas nüüd noorte juutuuberite harimist teemal, kuidas suhelda õiguskaitseorganitega, kui pahandus tehtud. Loomulikult sai ka skandaalitar juristilt ise järgi uurida, millised on tema õigused ja kohustused seoses laineid löönud "kanepisaagaga"! Vaata saadet järele SIIT!

Lühike vastus on, et ei või, sest üksnes narkojoove tuvastamisest ei piisa antud juhul karistusotsuse langetamiseks. Nipp on selles, et karistatav on tarvitamine, mitte joobes olek ja tarvitamine peab olema aset leidnud Eesti Vabariigi territooriumil, kus kehtib Eesti karistusseadus.