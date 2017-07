Politseinikud pidasid eile Jõelähtme vallas kinni alkoholi tarvitanud väikebussijuhi, kes sõidutas lapsi suvelaagrisse. Pärast seda otsustasid seadusesilmad lapsed ise turvaliselt laagrisse kohale viia.

"Et lapsed ei peaks ootama, kuniks leitaks asendusjuht, tulid appi reidil osalenud politseiametnikud. Üks politseinikest läks bussirooli ja viis lapsed turvaliselt sihtkohta Harjumaal," rääkis Ida-Harju politseijaoskonna patrullitalituse juht Juhan Jevonen. "Kaasa tuli kolleeg politseiautoga, et rooli istunud politseiametnik tagasi saaks," selgitas ta.

Põhja prefektuuri pressiesindaja Marie Aava kinnitas, et lapsi sõidutanud bussijuht oli väärteo korras karistatavas joobes. See tähendab, et tema joove jäi 0,2 ja 1,49 promilli vahele.

Ida-Harju politseijaoskonna politseinikud kontrollisid esmaspäeva ennelõunal Jõelähtme vallas sõidukijuhtide kainust. Kolme tunni jooksul kõrvaldasid politseinikud roolist kaheksa alkoholi tarvitanud roolikeerajat, nende seas väikebussijuhi.