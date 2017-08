Eile saime Your Tango abiga teada, kes sobiks voodisse Amburi ja Kaljukitsega, täna uurime, kes on parimad partnerid Veevalajale ja Kaladele.

Kui armastad horoskoope, siis oled tõenäoliselt uurinud, millise sodiaagimärgiga sul kõige parem romantiline klapp oleks. Kes on parim voodikaaslane?

Keegi ei suuda neid vabu ekstsentrikke alla suruda. Ja kuigi kõik Veevalajad on erinevad, on nede ühiseks jooneks intellektuaalsus. Nende iha ja kirg saavutavad tipu vaimsel stimuleerimisel. Kui seda suudad, siis on Veevalaja valmis kõike proovima, mis tundub huvitav.

Reserveeritud ja aeglane Veevalaja võib viia metsikusse kirestaadiumisse, kuhu jõudnuna ta sind jalust rabab. Siiski on temas alati midagi, mida ta endale hoiab või miski, mis teda tagasi hoiab.

Seksuaalne sobivus: Kaksikud, Jäär, Lõvi, Ambur.

Mis meeldib ja erutab: vestlus, ebaharilikud inimesed, intellektuaalsus. Võivad nautida nii aeglast ja tasast kui ka väga pöörast ja veidrat seksi.

Mis rikub tuju: kui oled liiga tavapärane tüüp, kellel puudub tume ja saladuslik pool, ei paku sa Veevalajale huvi. Ära ürita Veevalajat raamidesse suruda. Kui ta tunneb, et tema vabadus on ohus, paneb ta plagama.

KALAD

Seksuaalne stiil

See armastaja on tõeline kameeleon, kes suudab enda harjumusi sinu omadega kohandada. Kalad on ka füüsiliselt võluvad. Nad ei ole intellektuaalsed, vaid pigem emotsionaalsed. Kaladest armastajad pole ka kuigi praktilised. Armastav loomus ja entusiasm muudab nad andekateks teiste rahuldajateks, kui loomulikult oskavad nad ka ise nautida.

Mis mõnele teisele sodiaagimärgile võib tunduda pisut riivatu, on Kala jaoks lõbus. Nii lähenevadki nad magamistoas toimuvale avatu meele ja südamega. Alati oodates, et teie aeg kahekesi saab olema fantastiline!

Seksuaalne sobivus: Skorpion, Vähk, Sõnn, Neitsi, Kaljukits.

Mis meeldib ja erutab: kui sa oled õnnelik, siis on ka Kalad õnnelikud. Seega tunnusta neid. Kuna nad on unistajad, siis jõuavad Kalad sageli fantaasiateni.