Kui homne päev tuleb veel peamiselt sajuta, siis neljapäev ja reede kujunevad sajuseks ning olla võib ka äikest, teatab ilmateenistus.

Kolmapäeva ööl muutub taevas selgemaks ja ilm sajuta, kuid udu tekkimiseks on tingimused soodsad. Puhub kirdetuul 2-5, rannikul kuni 8 m/s. Õhutemperatuur on 11-15, sisemaal võib kohati 9 kraadini langeda.

Päeval liigub madalrõhkkond Leedu kohale ja selle serva mööda jõuavad Lõuna-Eestisse tihedamad pilved ühes vihmasagaratega. Põhja poole kandub vaid õhuke kõrge pilvekiht ja ilm on sajuta. Puhub kirdetuul 4-9, saartel puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur tõuseb meretuulega rannikul 19, sisemaal 21-24 kraadini.

Neljapäeval liigub madalrõhkkond aeglaselt edasi põhja poole ja tihedam pilvekiht laieneb. Öösel sajab enamasti lõuna-Eesti hoovihma ja on äikest, hommikuks sajupilved laienevad ning päeval on hoovihma ja äikest laialdaselt. Puhub ida- ja kirdetuul 3-9, saartel puhanguti 14 m/s, päeval pöördub tuul lõunakaarde ja nõrgeneb. Õhutemperatuur on 18-24 kraadi.

Reedel suundub madalrõhkkond Skandinaavia kohale ja selle mõju Eestile väheneb. Vihmahood hõrenevad ja äikest on harvem. Tuul on nõrk ja lõunakaarest. Õhutemperatuur on öösel 13-18, päeval 21-26, meremõjuga rannikul ja sajuhoogude all kuni 18 kraadi.