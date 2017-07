Täna vaatame Your Tango abiga, kes on parimad partnerid Amburile ja Kaljukitsele!

See põnev ja entusiastlik maailmareisija paneb sind voodis tundma selle ühe ja ainsana. Arvesta, et kui ta kuuleb vallutamist vajava tee kutset, on ta kohe läinud.

Kuni ta sul on, siis saad nautida ülimat aega temaga, sest ta on avatud, seikluslik ja pühendunud lõbule. Nad naudivad uut ja huvitavat. Nad rahuldavad sind ja ootavad, et sina rahuldaks ka neid. Nad tahavad kõike proovida ja armatseda kõikjal.

Seksuaalne sobivus: Jäär, Lõvi, Kaksikud, Kaalud, Veevalaja.

Mis meeldib ja erutab: seiklus. Proovige veidraid positsioone ja eriti eksootilisi nippe. Tee ettepanek lennukis nahistada ja Ambur on kohe pardal.

Mis rikub tuju: rutiin. Kui tahad igal laupäeval koju jääda ja koos filmi vaadata, paneb su Amburis kallim varsti plehku.

KALJUKITS

Seksuaalne stiil

Kaljukits on töönarkomaan, kuid pingutab magamistuppa jõudes sealgi. Ta on üks kõige kirglikumaid märke, kuid keegi tea seda.

Kaljukitsest armastatu on usaldusväärne, ambitsioonikas ja vastutustundlik. Seksuaalsus ja iha on tema jaoks liikumapanevad jõud.

Professionaalse ilme taga on peidus tõeline tegutseja. Kui Kaljukits soojeneb, siis on ta südamlik, otsekohene ja mõnule pühendunud. Ta on väga vastupidav.

Seksuaalne sobivus: Sõnn, Neitsi, Vähk, Skorpion, Kalad.

Mis meeldib ja erutab: Kaljukitsi erutavad targad ja elus palju saavutanud inimesed, kes on altid tegema esimest sammu. Need, kes on piisavalt kannatlikud, et jahtida Kaljukitse ja meelitada ta tööst eemale. Ikka selleks, et seksikas rõivastuses romantilisele õhtusöögile minna. Neile meeldib planeerida õhtuid täis elamusi ja seksi.