Eile saime Your Tango abiga teada, kes sobiks voodisse Lõvi ja Neitsiga, kuid täna vaatame, kes on Skorpioni ja Kaalude ideaalpartnerid.

Kui armastad horoskoope, siis oled tõenäoliselt uurinud, millise sodiaagimärgiga sul kõige parem romantiline klapp oleks. Kes on parim voodikaaslane?

Keerukad Kaalud on intellektuaalsed perfektsionistid. See tähemärk on suurepärane voodikaaslane siis, kui suudad ta lahti mõtestada. Ta läheneb seksile vaimselt ja talle meeldib erootika.

Ta on avatud, kuid samas rafineeritud. Tõenäoliselt on ta valmis kõike proovima, kui asi väga veider pole. Ehk siis: ta võib mängida rollimänge, kuid mingit raju fetiš pole tema jaoks.

Seksuaalne sobivus: Kaksikud, Veevalaja, Jäär, Lõvi, Ambur.

Mis meeldib ja erutab: ilus ja hästi sisustatud magamistuba. Kõik peab olema parim. Kaalud ehk ei julge tunnistada, aga nad ihkavad vaid kalleid kingitusi.

Mis rikub tuju: räpane hotellituba. Ära vii teda telkima, sest ta ihakb luksust. Kaalud ei huvitu armatsemisest tähtede all, vaid pigem katuseakendega häärberis.

SKORPION

Seksuaalne stiil

Kõik teavad, et Skorpionid on natuke pöörased ja kummalised. Mitte kõik ei mõista nende teravmeelseid ja silmatorkavaid nalju.

Müstiline intensiivne Skorpion võib olla väga seksuaalne, kuid ta eelistab tsölibaati suurele hulgale partneritele. Ta tahab, et armastus areneks ja muutuks. Seega ei sobi talle 20 minutit seksi misjonäripoosis. Ta vajab midagi armastusest ja seksist enamat, tõelist hingesidet.

Kui Skorpion on otsustanud, et sina oled talle see üks ja õige, näitab ta sulle oma suurt armastust ja pimedat erootilist kiindumust. Kui tahad olla koos Skorpioniga, hakka treenima oma vastupidavust ja õpi end hindama.

Seksuaalne sobivus: Vähk, Kalad, Kaksikud, Kaalud, Veevalaja.

Mis meeldib ja erutab: mõistmine. Kui sa tead, mis su Skorpionist kallimale meeldib, siis tee seda talle. Ja kui sulle meeldivad sidumismängud, siis tõenäoliselt on just Skorpion see, kellele võid kätte ulatada piitsa ja nööri. Skorpionid ei karda pöörasust ja millegi teistsuguse proovimist.