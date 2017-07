Hiinas pandi ühes külas paari 13-aastane tüdruk ja 13-aastane poiss. Eriti šokeeriv on veel see, et 13-aastane tüdruk oli viiendat kuud rase.

Laste abielud on Hiinas suureks probleemiks. Sageli on põhjuseks ka see, et vanemad kodust kaugemal tööl. Nii hoolitsevad nende eest vanavanemad, kel puudub aga tänapäevane seksuaalharidus.