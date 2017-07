Juunikuus Tartus kodust lahkunud terviseprobleemidega naine jättis ukse lukustamata ega võtnud kaasa mobiiltelefoni, mis tegi naabrid ja politsei murelikuks. Politsei kuulutas juuli alguses naise seepeale kadunuks.

Politsei teatel on praeguseks selgunud, et naisega on kõik korras. Ta jõudis mõni aeg tagasi Koidula piiripunkti, kust lahkus Venemaale oma tütre juurde.

Antud juhtumi valguses on võimude sõnul õige hetk oma eakamatele lähedastele südamele panna, et kodust lahkudes võtaks nad igal juhul kaasa laetud mobiiltelefoni.

"Helistades saavad mures olijad kiirelt tagasi südamerahu, et inimesega on kõik hästi. Samuti on iseäranis just eakate terviseprobleemidega inimeste puhul oluline, et hätta sattudes saaks nad endale vajadusel ise telefonitsi abi kutsuda. Sellises olukorras võimaldab mobiiltelefon kiirelt selgitada ka helistaja asukoha, kuhu abi saata," kirjeldas Tartu politseijaoskonna politseikapten Margus Talimaa.

Pikemaks ajaks kodust lahkudes on paslik usaldusväärsele naabrile ka sõna jätta, kuhu ja kui kauaks minnakse.