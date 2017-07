2016. aasta detsembris surnud sarimõrtsuka Ian Brady ning mais Manchester Arenal enesetapurünnaku korraldanud Salman Abedi surnukehad asuvad juba mõnda aega samas morgis, kuna ükski krematoorium ega ka kalmistu ei soovi nende säilmetega tegemist teha.

Kus surnukehad täpsemalt asuvad, pole teada, kuna kardetakse rünnakuid, vahendab Daily Mail.

Salman Abedi matmisest on keeldunud ka moslemiliidrid. Abedi tegevuse pärast hukkus 22 inimest, kellest enamus olid alaealised.

Salman Abedi (AFP / Scanpix)

Viis last mõrvanud Ian Brady (79) suri läinud aasta lõpus kõrgelt turvatud haiglas kopsuhaiguse tagajärjel. Koroneri palvel anti Brady surnukeha politsei valve alla, kuni kinnitatakse, et tema säilmed ei satu Saddleworth Moori kanti. Just seal pani Brady koos oma kaassüüdlase Myra Hindleyga võikad kuriteod toime.

Ian Brady (AFP / Scanpix)

"Sisuliselt on nad praegu limbos. Matusebürood ei soovi neid. Ükski krematoorium ei taha neid põletada," sõnas allikas Daily Starile. Allikas nimetas surnukuuri Koletiste Morgiks ning avaldas lootust, et tekkinud olukord võib ohvrite lähedastele olla isegi mõningal määral lohutust pakkuv.