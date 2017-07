Lauljatar Birgit Sarrap postitas oma Instagrami kontole meeleoluka selfie, kus koos on kogu tema armas pere: kaasa Indrek ja pesamunad Helen ning Simeon.

Pildilt on siiski näha, et aasta ja kolme kuu vanune Helen on emme pidevast selfitamisest pisut tüdinud. Isegi Birgit pani foto kommentaariks: "Emme, miks sa koguaeg pead meid pildistama?" Ja näikse, et ega kolmeaastane Simeongi ema hobist suures vaimustuses ole.