Kuigi võiks ju eeldada, et reisijate arv ei saa enam kasvada, ennustab Helsingi Sadam kasvu üks-kaks protsenti aastas, mis tähendaks kümneid tuhandeid reisjaid senisest enam. See ühtlasi tähendab, et ka laevafirmad peavad lisama reise või laevu. Tallink lisas juba oma liinile uue Megastari, Viking Line rentis Rootsist Viking FSTRi, mis sõidab liinil oktoobri lõpuni. Lisaks sõidavad veel Helsingi-Stockholmi laevad Viking Line Mariella ja Gabriella suvel osal kordadel Tallinnasse, selle asemel et Helsingis dokkida.