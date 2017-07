Kanadas mõisteti süüdi mees, kes on abielus 25 naisega. 61aastane Winston Blackmore on isaks enam kui 145 lapsele.

Blackmore'i süüdistati polügaamias ning ta seisab silmitsi viie aasta pikkuse vanglakaristusega, vahendab Daily Mail. Esimese abielu sõlmis Blackmore 1990. aastal. Ta on ka Briti Columbias tegutseva religiosse kogukonna Bountiful liige.

Winston Blackmore tütre ning lastelastega (AP / Scanpix)

Samast kogukonnast on kohtu all veel üks mees – 53aastane James Oler, keda süüdistatakse viie naisega abielus olemises. Kui palju lapsi Oleril on, ta öelda ei oska. Samuti pole veel teada, millise otsuse kohtunikud Oleri suhtes langetavad.