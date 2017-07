Ühendministeeriumi mööbli ja sisustuse riigihanke võitnud Standard AS paigutab hoonesse umbes 1000 töökoha jaoks vajamineva mööbli, millele lisandub 60 koosolekuruumi ja mitmete ühiskasutuses olevate ruumide sisustus; hankelepingute kogumaksumus oli üle miljoni euro.

"Standard valmistas ja tarnis ministeeriumihoonesse kokku 5000 ühikut mööblit, sealhulgas üle 1000 ühiku erinevaid toole, 500 tugitooli ja diivanit, enam kui 30 akustilist kõnekabiini ja palju muud," teatas Standard AS-i kontorimööbli ärisuuna juht Martin Kull. Suur-Ameerika 1 mööbli ja sisustuse hankelepingute kogumaksumus oli 1 miljon eurot.

"Oma sisustuslahenduste poolest on ühendministeerium nüüd kahtlemata Eesti kõige uuenduslikum avaliku sektori büroohoone. Näiteks ligi pooled tellitud töölaudadest on elektriliselt kõrgustes reguleeritavad, millega riik näitab head eeskuju, et investeerib oma töötajate tervisesse," ütles Kull.

Ühendministeeriumis kasutusele võetud ergonoomilised lauad parandavad keskendumisvõimet, ennetavad seljaprobleeme ning aitavad töö tootlikkust tõsta.

Nii-öelda vaiksete alade tekitamiseks on lisaks koosolekuruumidele hoones kasutusele võetud heli summutavad vaheseinad ja eraldi kabiinid telefonikõnede pidamiseks.

Seni eraldi hoonetes asunud ministeeriumide koondamisega ühte kaasaegse töökeskkonnaga ning energiatõhusasse hoonekompleksi soovitakse hoida kokku asutuste ülalpidamiskuludelt. Kõiki üldotstarbelisi ruume, nagu konverentsisaal, arvutiklass, pressikonverentside ja nõupidamiste ruumid, hakkavad ministeeriumid jagama. Ministeeriumide ühishoones on büroopinda kokku 16 000 ruutmeetrit.

Standard AS on Eesti juhtivaid büroode ning hotellide sisustuslahenduste pakkujaid. Möödunud aastal teenis ettevõte 27,9 miljoni eurose käibe juures 930 000 eurot kasumit. Standardi müügist üle 70 protsendi läheb ekspordiks, ettevõttes töötab 214 inimest. Ettevõtte omanikud on Enn Veskimägi, Mati Peekma ja Priit Tamm.

Allikas: BNS

Foto: Standard

Loe lisaks: Megadiil sisustuses: Standard tarnib superministeeriumile 5000 ühikut mööblit