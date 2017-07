Politsei palub kaasabi selgitamaks nädalavahetusel Tartumaal Võnnu vallas oma kodust lahkunud 15-aastase Kätlini asukohta.

Lähedased palusid politsei abi tüdruku leidmiseks päev pärast seda, kui Kätlin ööseks koju ei tulnud. "Olgugi, et tüdruk on varemgi kodust lahkunud ja mõni aeg hiljem naasnud, ei vähenda see lähedaste ja politsei muret selle pärast, kas temaga on kõik hästi. Kogume infot inimestelt, kellega tüdruk läbi käib ning samuti kontrollime sihtotsingutega kohti, kus ta teadaolevalt viibida võiks," kirjeldas Tartumaa noorsoopolitseinik Kristina Johanson politsei ja lähedaste pingutusi tüdruku asukoha tuvastamisel.

Ühtlasi monitoorib politsei tüdruku mobiiltelefoni, mis on laupäevast saati välja lülitatud ning patrullid kontrollivad jätkuvalt piirkonda, et Kätlini asukoht kindlaks teha ja ta turvaliselt koju tagasi tuua. Varasemalt on tüdruk enamasti viibinud kodu lähistel, kuid välistada ei saa ka seda, et ta liigub Võnnust edasi suurematesse keskustesse.

"Kui keegi on Kätlinit pärast laupäeva näinud või oskab anda muud abistavat infot tema võimalikust asukohast, andke sellest lühinumbril 112 teada. Tüdruk on umbes 160 sentimeetrit pikk ja tal on õlgadeni ulatuvad blondid juuksed. Kodust lahkudes kandis ta valge kirjaga musta värvi dressipluusi, valget särki, musta värvi pükse ja musti tenniseid," kirjeldas noorsoopolitseinik.