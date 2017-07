Toiduliidu hinnangul ulatub 2018. aastal piirikaubandusest tulenev saamata jääv maksutulu juba 150-170 miljoni euroni ning sellega saaks kolme aasta jooksul valmis ehitada neljarealise Tallinna-Tartu maantee.



Toiduliit kogus kokku alkoholitootjate- ja maaletoojate 2017. aasta esimese 6 kuu müügitulemused ning nende põhjal võib teha järelduse, et piirikaubanduse tõttu kaotab Eesti 2017. aastal 68 miljonit eurot aktsiise ja käibemaksu.



Toiduliidu koondatud alkoholitootjate- ja maaletoojate 2017. esimese poolaasta müügitulemused näitavad, et müük Läti piiril on kasvanud hüppeliselt – kokku müüdi Läti piiril 9,7 miljonit liitrit alkohoolseid jooke, millest õlled moodustasid 7,1 miljonit liitrit ja kange alkohol 1,4 miljonit liitrit.

Alkoholi müük piiril on kasvanud vähemalt kolm korda



Kui arvutada piirikaubanduse müüginumbrite põhjal lõunapiirilt saamata jäänud alkoholiaktsiisi ja käibemaksu, siis saab väita, et ainuüksi 2017. aasta esimese 6 kuuga jäi Eesti riigil saamata ligikaudu 24 miljonit eurot maksutulu. Nende andmete põhjal saab ka prognoosida, et 2017. aasta lõpuks jääb Eesti riigil saamata lõunapiiril toimuva kaubanduse tõttu umbes 53 miljonit eurot ning järgmisel aastal ulatub see mõju juba 124 miljoni euroni.



Lisaks väärib tähelepanu põhjapiiril toimuv, mida valitsus teadaolevalt ei ole seni on mõjuhinnangutes üldse arvestanud. Olukorras, kus Eesti alkoholiaktsiisi määrade vahe Soome määradega väheneb, siis hakkab järjest enam maksulaekumisi mõjutama ka põhjapiirilt hääbuv alkoholi eksport.



Kogutud andmetel prognoosivad tootjad 2017. aastal põhjapiiri ekspordi mõjuks 15 miljonit eurot saamata jäävaid makse ning 2018. aastal juba ligikaudu 50 miljonit eurot.

Käesoleval aastal jääb saamata 68 miljonit



Kui arvestada põhjapiirilt hääbuva ekspordi ning lõunapiiril hüppeliselt kasvava piirikaubanduse mõju kokku, siis võib prognoosida, et Eesti Vabariigil jääb käesoleval aastal kokku saamata hinnanguliselt 68 miljonit eurot aktsiisi ja käibemaksu ning 2018. aasta prognoositav saamata jääv maksutulu ulatub juba 150 – 170 miljoni euroni aastas, millega saaks kolme aasta jooksul valmis ehitada neljarealise Tallinna-Tartu maantee.



Toiduliit kogus andmed alkoholitootjate- ja maaletoojate katusorganisatsioonidelt, kes koguvad oma liikmetelt regulaarselt müügistatistikat. Käesolevat müügistatistikat on jagatud ka rahandusministeeriumiga.