Kolm aastat tagasi Krimmi annekteerinud Venemaa on hädas – turism kaunisse paika on peaaegu peatunud, mistõttu üritatakse väliskülalisi kohapeale iga hinna eest meelitada.

Suur osa nii USA kui Euroopa riikide elanikest väldib piirkonda reisimist, seda soovitavad ka välisministeeriumid, eriti Donetskisse ja Luganskisse reisides. Kuigi poolsaar on Musta mere ääres kaunis paigas ning oleks ideaalne puhkusepiirkond, vahendab Iltalehti.

Pärast Krimmi liitmist Venemaaga teatab riigi meedia pidevalt, kuidas sealsete elanike elujärg on parenenud, rajatud on uusi sildu ja sõiduteid. Möödunud esmaspäeval teatas TASS, et poolsaare maapiirkondadesse on aastateks 2019-2020 plaanitud samuti uued sõiduteed. Venemaa lubas Krimmi investeerida enam kui 680 miljonit rubla, kuid just turismiga seotud ettevõtted kiratsevad enim.

