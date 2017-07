Jaapanis suri keskealine naine, kes oli põetanud puugilt nakkuse saanud kassi. Jaapani tervishoiuministeeriumi sõnul on see esimene juhtum, kui puukidelt saadav viirus kandub sel moel ühelt imetajalt teisele.

Ametnike sõnul nakatus naine kassilt saadud hammustuse tagajärjel SFTS-viirusesse, kirjutab BBC. Viirus tekitab hemorraagilist palavikku, mille jooksul kahjustuvad veresooned. Surm saabus kümme päeva pärast looma rünnakut.

Kuna arstid puugi hammustust naise kehalt ei leidnud, eeldataksegi, et haigus kandus inimesele kassi hammustuse kaudu.

SFTS-viirus on väljaande sõnul suhteliselt uus puukide poolt levitatav nakkushaigus, mida esineb Hiinas, Koreas ja Jaapanis. See võib olla surmav 30 % juhtudest ning eriti ohustatud on üle 50aastased inimesed.