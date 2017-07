Hoolimata Venemaal Euroopa Liidu toidukaupadele kehtestatud sanktsioonidest pole Peterburis Eesti toidukraami, eelkõige juustu osta mingi probleem. Ent hind on krõbe: välja tuleb käia poolteist kuni kaks korda suurem summa kui sama kauba eest Eesti poodides.

Peamiselt Eesti juustu täis laaditud käruga ostja on Narva poodides juba ammu tavaline. Narvalaste hulgas on levinud arvamus, et see on kindlasti Peterburist tulnud külaline, kes ostab lemmiktoiduainet endale, oma perele, sõpradele ja töökaaslastele.

Tegelikult müüakse ostetud juust enamasti edasi Peterburi poodidele ja seda toimetavad korraga lubatud viie kilo kaupa üle piiri kümned narvalased, teenides niimoodi üsna tagasihoidlikku tulu ja riskimata eriti millegagi.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes.