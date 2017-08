Henrik ei taha seda andeks nimetada – talle lihtsalt meeldib värvidega plätserdada. „Mulle meeldib, et tulemus on kohe näha. Ma ei tea, kas olen kärsitu või visa, aga kui millegagi alustan, siis peab see valmis saama. Väga harva olen jätnud mõne maali seisma. Olen ikka proovinud, et kui hommikul alustan, siis õhtuks on valmis.“ Enda maalidest ripub tal kodus ainult üks – tema sõnul kõige koledam. Ülejäänud on ta kõik ära kinkinud.

„Olen avastanud, et maalimine on väga teraapiline – unustad end tundideks või päevaks täiesti. Ajataju kaob, kell kaob. Samuti pole tähtis, mis ilm väljas on,“ räägib näitleja Henrik Normann oma uuest hobist, maalimisest, millega ta on tegelnud peaaegu aasta .

„Hakkasin lihtsalt proovima. Mäletan, et minu esimesel maalil olid tulbid . Tegelikult ei oska ma kriipsujukutki joonistada,“ muigab ta. „Näitasin oma esimesi töid kunstnik Aapo Pukile, kes ütles, et ära sa maalimist küll õppima hakka, tee nii, nagu jumal su kätt juhib, nagu sa tunned. Nii olengi teinud. Ma pole õppinud tehnikat ega värvide kokkusobivust.“



Küsimusele, kuidas ta maale alustab, tuleb kiire vastus – visioon on alati olemas. „Olen proovinud ka sedasi, et joonistan juti ja siis vaatan edasi, aga nii ei jõua kaugele.“ Henrik tõdeb, et nii mõnigi maal on untsu läinud. „Kui valmis saab, siis vaatad, et päris okei, ja hakkad parandama. Lõpuks rikud selle ära ja ei tulegi midagi välja. Tekib ülemõtlemine.“

Ta maalib siis, kui tuju tuleb.

„Mõnikord kohe tahan maalida. Sellest pole mõtet kohustust teha. Konti see ei murra ega ole eriti kulukaski.“

Küsimus, kas tal on oma stiil, paneb Henriku mõtlema. „Mõni on maininud, et see maal on nii sinu moodi tehtud. Siis olen solvunud ja proovinud midagi muud teha, aga ikka läheb kuidagi omamoodi.“

Kas ta on mõelnud oma galeriile?

„Ükskord mõtlesin, et laseks sõpradel juubelil mu kingitud maalid kaasa võtta – saaks peoruumi ära kaunistada.“ Henrik alustas maalimisega 2016. aastal ja valminud on umbes 30 teost.

Maalimine on hea stressimaandaja. „Kui see oleks töö, siis see ilmselt tekitaks stressi, sest pead kindlal ajal ära lõpetama.“ Henrikul juhtub maalides mõnikord, et lõpptulemus on hoopis teistsugune, kui ta ette kujutas. „Katsetada on tore! See tulemus, milleni jõudsid, juhib sind uutele radadele.“

Normann pole ainuke naljamees, kellele meeldib maalida

Tuntud näitleja ja komöödiakunn Jim Carrey jalutas ühel mustal talveõhtul New Yorgi linnas, kui taipas, et see on liiga depressiivne - ta vajab värvi. „Ma ei tea, mida värvimine mulle õpetab, kuid see vabastab mind. Vabastab minevikust, tulevikust ja muredest,“ ütles Jim Vimeole. Ta kodu on maale täis - mõnikord valmis lausa 10-15 erinevates suurustes maali. „Mul ei mahu need enam kuskile ära. Mõnikord ma isegi söön nende pealt!“