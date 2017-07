20 aastat on pikk aeg



“Oleme Sveni ja Suleviga tõesti hästi klappinud ning meil pole olnud, julgen öelda, mingeid tülisid. See ei tähenda muidugi, et meil pole olnud eri arvamusi muusikast või mõnes mõttes ka elust üldse,“ vastas Lauri küsimusele, et mis on nende saladus, kuidas on nad kõik need 20 aastat koos püsinud. “Tegelikult me väga palju sellest ajast oleme olnud poolenisti mitte tegutsev bänd. Me tegutsesime aktiivselt kuskil vahemikus 97-2002 ja siis kuna meil manager Margus Turu suri väga ootamatult, siis jäime kuidagi õhku ripakile. Mingisugusel hetkel oli nii, et see bänd põhimõtteliselt võiks öelda, et lakkas töötamast. Siis läksid mõned aastad mööda ja mäletan, et umbes 2006-2007 rääkis Sven, et võiks ikka teha uut materiali - proovida midagi uut. Nii sündiski selline lugu nagu ”Velvetiin”, selle tuules ka mõned lood veel.“ Bändil tekkis uuesti tulemine.

See kestis jällegi kuskil paar aastat ja taaskord kuidagi hoog rauges. '“Sven tegutseb palju teistele muusika produtseerimisega ning mina olen väga palju olnud ära teatris. Väga raske oli leida ühist aktiivset aega, aga samas me laiali ka ei läinud,“ põhjendas Lauri. Nüüd kaks aastat tagasi, täitsa juhuslikult, tekkis neil võimalus uueks taasühinemiseks. “Tegime sellise loo nagu ”Võidusõit”. Mäletan, et olin telesaates, ei mäleta täpselt mis saade oli, aga keegi ajakirjanik küsis, et mis teil bändiga plaanid on ja vastasin, et ikka räägime siin uuest loost jne. Peale seda tuli telesaadetelt paar konkreetset pakkumist, et tulge külla ja rääkima ning siis mõtlesimegi, et kui me juba külla lähme, võiks teha uue loo,“ rääkis Lauri, kust said nad uue hoo, et püsida muusikamaastikul. “Sealt edasi oleme üritanud aktiivsed püsida, mis endiselt on keeruline - endiselt teen mina teatris asju ja Svenil oli vahepeal Eurovisiooni maraton. Salvestame praegu juba vaikselt võiks öelda, et kevadest saati uut materiali stuudios, aga ma ei julge pakkuda, millal see plaat ilmavalgust näeb.“ Lauri arvates võiks plaat ideaalis juubeliaastasse mahtuda, aga võib ka järgmise aasta peale jääda. “Nüüd me oleme nii palju suutnud end kokku võtta, et me käime stuudios ja teme uusi lugusid, üritame võimalikult ruttu anda välja uue plaadi.“

Lugu “17“ kõlab tänapäeva noortegi sünnipäevadel - hitt mis hitt

“Need on tegelikult nii vanad lood, ma ei julge öelda, et nad enam on hitid, praeguses ajas. Juurde on tekkinud palju uusi tegijaid koos ägedamate hittidegagi. Meie ealised on nende lugudega üles kasvanud, need laulud mida sa ikka nooruses ja lapsepõlves kuulasid ja fännasid, jäävad sind saatma kogu eluks.“ See võib-olla ongi ka Black Velveti saladus, et need kes nendega on olnud, ei ole kuhugi kadunud. “Endiselt käivad nende kontserditel ja mõningatel juhtudel õpetavad oma lastele ka laulud selgeks, sest muidu ma ei oskaks seletada seda fenomeeni, et noored lapsed laulavad tihtilugu lava ees laule kaasa. Nad ei peaks meist mitte midagi teadma, tundub, et vanemad on seda edasi kandnud.“

Black Velvet (Jörgen Norkroos)

Parim hitt ja lemmik laul?



“Ma ei oskagi öelda, kas parim, aga suurim hitt vaieldamatult on ”17” ning ilmselt selleks ta ka jääb. Raske on öelda, mis on parim – maitsed on erinevad, aga minu isiklik lemmik on üks ballaad. Vana hea ”Mängi mulle Mozartit”. Ma olen koguaeg arvanud, et see on Sveni üks parimaid lugusid üldse ja seda on siiani mõnus esitada.“ Lauri loodab, et uuest albumist sünnib ka ”17” laadne lugu - eks ole näha.

Pikalt veel edasi?

“Me ei ole tegelt ajalist limiiti pannud, sest nagu ma ütlesin, meil see bändi ”tegemine” käib hoogudena. Me loodame, et niikaua kuni meil endale meeldib seda teha, äkki leidub sellele ka publikut, siis ei pea nii vara ära lõpetama. Kontseptsioon on küll muutunud, et me enam pole kindlasti mitte poistebänd, sest juba peeglisse vaadates ei saa me paratamatult samastuda poistega,“ naljatab ta. “Oleme ikkagi täiskasvanud mehed, et see vorm on ka lavaliselt muutunud. Kunagi tegime püüdlikult tantsusamme ja üritasime olla poistebändi moodi. Nüüd oleme lihtsalt bänd – laval on neli meest, kus kõik laulavad ja mängivad pilli.“ Lood on jäänud laias laastus samadeks, aga nad on ka neid aja jooksul tuuninud, et anda neile kaasaegsemat kõla ja saundi – see on nende eesmärk.



Esinemisi täis suvi



“See suvi on keskmiselt tihe. Kindlasti on bändi kellel on rohkem esinemisi, aga meil on päris palju esinemisi just nüüd teine pool suvi, mis veel ees,“ rääkis Lauri. “Siin on tulekul üks kümmekond esinemist kindlasti üle Eesti, aga võib-olla üks olulisimaid kontserte, mida mainida on meie 26. juulil kell 20:00 Tartus Hansa hoovis toimuv sünnipäeva hõnguline kontsert. Neid tuleb kindlasti veel, aga see on, võiks öelda, avapauk. Sinna ootame kõiki oma Tartu fänne, aga loomulikult, kui viitsite üle Eesti, siis tulge ka.“ Black Velvet plaanib ka üllatuse teha, aga selleks peab kohale minema ja välja uurima.