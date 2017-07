Ameerika Ühendriikide mainekas ilmaennustuse firma The Weather Company avaldas täna oma hooajaprognoosi.

Kirde-Euroopale ennustatakse seal tavapärasest jahedamat ilma kui viimastel aastatel olnud on. Kuid sügise saabudes on õhutemperatuur üle normi.

Märgitakse, et kuna aprillist alates oli üllatavalt stabiilne, siis pole ka lähitulevikus põhjust oodata suuri muudatusi paremuse poole. Seetõttu on ka augustis Kirde-Euroopas jahedam kui tavaliselt. Kuid mujal Euroopas on soojem kui varasematel aastatel.

Lääne-, Kesk- ja Põhja-Euroopas võib tulla soojem sügis kui on tavaliselt kombeks olnud.

Ka talv on Euroopas ning ka meie regioonis soojem kui muidu. Sademete hulk ja normi piiresse.