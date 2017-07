Tänavusel Viljandi pärimusmuusika festivalil ehk Viljandi folgil toimuvale saab kaasa elada nii teleri kui nutiseadme vahendusel.

Festivalil astub taaskord üles terve rida põnevaid kodu- ja välismaiseid artiste, kelle etteasteid saab mugavalt jälgida nii otse kui järelvaadates Telia TV erikanalil ning nutiseadmete vahendusel MINU.TV-s.

„Tänavu on üks peamisi erinevusi see, et teeme ülekandeid nii Kaevumäe kui Kirsimäe lavalt, ehk toodame teleprogrammi sisuliselt poole rohkem kui varasematel aastatel,“ ütles Telia Eesti sotsiaalmeedia ja sisuturunduse juht Tõnn Kuuli.