Prints Harry kahetseb enda sõnul elu lõpuni, et tema viimne telefonikõne ema Dianaga nii lühikeseks jäi. Harry ja tema vanem vend William olid 1997. aasta augusti lõpus Šotimaal Balmorali lossis puhkust veetes nii hoos olnud, et kibelesid juttu lõpetama ja minema lippama. Kuid uut võimalust emaga rääkida neile ei avanenudki. “Süda on selle pärast väga-väga raske,” tunnistab William.

Poisid olid koos isa ja tolle perega Balmorali lossis. “Jooksime tookord Harryga ringi ja tegelesime oma asjadega, mängisime nõbudega ja meil oli väga lõbus,” meenutas William. Harry lisas, et ei armastanud poisipõlves ema-isaga telefonis rääkida. “Ja kuna olukord [ema-isa lahutus] oli selline, nagu ta oli, rääkisime ülemäära palju telefonis, mitte üksteisega.” Ka viimane kõne polnud pikk. William rääkis Pariisist helistanud emaga umbes viis minutit. “Me vist Harryga kibelesime hüvasti jätma – “Pärast näeme!” ja “Me nüüd läheme!” Mõistagi poleks ma nii pealiskaudne olnud, kui oleksin teadnud, mis juhtub,” viitab vanem poeg ema ootamatule surmale. “Mu süda on selle telefonikõne pärast väga-väga raske.”

Harrygi kahetseb enda sõnul elu lõpuni, kui lühikeseks see kõne jäi. “Mida kõike ma oleksin emale öelnud, kui oleksin teadnud, et see on viimane kord, kui temaga kõnelda saan. Tagasi vaadates on see väga valus.”

William võrdleb ema surma maavärinaga. Šokilained läbistasid poisse ning nad ei mõistnudki kohe juhtunu lõplikkust. “Mõistus on lõhestatud,” nentis William ja ütles, et šokk kestis kaua – viis kuni seitse aastat. Vennad on öelnud, et esialgu ei teatatudki neile ema surmast. Siis aga püüdis kuninglik pere Elizabeth II juhtimisel teha nägu, et midagi pole juhtunud ja elu läheb edasi. Kuninganna arvas, et nii on poistele parim. Nood aga ei mõistnud, miks juba ema surmapäeval Balmorali tavapärasel jumalateenistusel Dianat poole sõnagagi ei mainitud – oli ta siis surnud või ei?

Prints Harry tunnistas hiljaaegu, et mattis valu ligi 20 aastaks endasse ja keeldus oma leinast aastaid rääkimast. See keeras tema psüühika tuksi – noor prints muutus enda sõnul agressiivseks elupõletajaks ning oli paar aastat tagasi närvivapustuse äärel.

William kasvatab enda sõnul oma poega George’i ja tütart Charlotte’i samamoodi nagu Diana neid vennaga – nendega võimalikult palju tegeldes. See oli Briti kuningakojas harukordne. Prints Charles on meenutanud, kuidas ta oli alailma lapsehoidjate hoole all ja igatses meeletult ema-isa järele. Diana aga, kelle abielu Charlesiga oli õnnetu, hoidis poegade seltsi ning armastas koos nendega kõikvõimalikke asju ette võtta – ja tembutada. Harry nimetab ema läbi ja lõhki lapseks – niivõrd naljahimuline ja vahel ulakaski oli printsess Diana. William usub, et vanaemana oleks Diana võrratu ning hullaks oma pojalaste George’i ja Charlotte’i vannitamisel, nii et vesi pritsiks. “Ta oleks kohutav vanaema!” naeris William.

KOOS ESIKPOJAGA: Printsid nõustusid uues telesaates näitama haruldasi kaadreid oma emast. Fotol printsess Diana esikpoeg Williamiga. (VIDA PRESS)

„Ema ütles: ole nii ulakas, nagu tahad, aga ära vahele jää!“

“Ema moto oli: ole nii ulakas, nagu tahad – peaasi, ära vahele jää,” meenutas Harry, kelle sõnul elas Diana ilmselt laste kaudu suure osa oma elust välja. “Selline lapsik element tuli välja siis, kui ta meie seltsis aega veetis.” Harry kuuleb endiselt ema meeletut naeru. “Just sellist hullumeelset naeru, kui tema näol oli puhas õnnetunne.”

William meenutab, kuidas koerushimuline ema saatis talle kooli roppe õnnituskaarte. Poeg ei julgenud neid teiste ees avadagi. “Ta oli tohutu kaardikirjutaja,” rääkis William. “Ta armastas kohutavalt roppe kaarte. Olin koolis ja sain emalt kaardi. Tavaliselt otsis ta välja midagi väga piinlikku – no sellise hästi naljaka kaardi ja kirjutas siis sisse armsaid sõnumeid. Aga ma ei julgenud seda avada, juhuks, kui mõni õpetaja või klassikaaslane seda peaks nägema. Emas oli alati pealehakkamist ja energiat, ja hästi palju soojust samuti.”

Ühe eriti suure vembu korraldas Diana teismelise Williami sünnipäevaks: ta kutsus kohale tolle aja kuulsaimad ja seksikaimad supermodellid. “Ema korraldas nii, et kui ma tulin koolist, ootasid mind ülemisel trepimademel Cindy Crawford, Christy Turlington ja Naomi Campbell. Olin ilmselt 12- või 13aastane poiss, kellel olid nende plakatid seina peal, ja läksin näost erepunaseks. Ma ei osanud midagi öelda ja koperdasin ning oleksin äärepealt trepist alla kukkunud. Olin täiesti pahviks löödud. Aga see hästi naljakas mälestus on minus kõik need aastad elanud.”