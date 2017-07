KUULSUS KUTSUB KÜLLA | Raivo Tafenau soovitab:kuhu minna Audrus? ()

Mustlas sündinud, kuid juba kaheaastaselt koos vanematega Pärnu külje alla Audrusse kolinud saksofonist Raivo Tafenau sõnul on Audru valla visiitkaart ilma mingi kahtluseta Valgeranna. „See on üks väga ilusa valge liivaga rand ja tänaseks päevaks kenasti korda tehtud. Lisaks veemõnudele saab seal kätt proovida golfiväljakul, rannas on vaatetorn, saab laenutada nii vesijalgrattaid kui lausa purjekaid,“ kiidab Tafenau. Villa Andropoff (Villa Andropoff) Villa Andropoff „Kui veemõnudest saab villand, tuleb kindlasti heita pilk sealsamas, Valgerannas asuvale Villa Andropoffile. Vanem generatsioon teab kindlasti, kellele see on ehitatud ja millega on tegemist. Nimelt rajati sinna nõukogude ajal tohutu häärber Nõukogude Liidu kommunistliku partei kõrgematele juhtidele ja nende külalistele. Minu teada ka Karl Vaino puhkas seal.

Maja sai nime Juri Andropovi järgi, sest peamaja ehituskäsk oli tulnud Andropovi valitsuselt. Maja väärtuseks on ainuüksi selle aja arhitektuur, mis igast kandist välja lööb. See on tõeline nõukogude aja arhitektuuri musternäide. Õnneks pole selle ehitise disainis ka midagi muudetud ja nii see omamoodi jõhker ehitis Valgerannas seisab. Nüüd kõigile vaatamiseks, pakkudes aimu, kuidas nõukogude nomenklatuur puhkas.

Vaja polnud neil minna kaugele, et varbad vett puudutaksid. Terassilt astud maha, kolm mändi ja ongi kohe valge liiv. Tänapäeval on seal puhkekeskus, kuid minu poisipõlves oli see kummituste maja, mida isegi üle kõrge plankaia ei saanud kiigata. Me isegi ei julgenud sinna lähedale minna, sest kui meid oleks kinni nabitud, võinuks koolis väga halvasti minna. Igatahes valvasid maja territooriumi püssidega mehed,“ mäletab Tafenau. Audru kirik (Arvi Kriis / Ekspress Meedia) Audru kirik Teise kohaliku vaatamisväärsusena nimetab muusik Audru kirikut. „Näiteks asub seal seitse aastat tagasi renoveeritud uhke orel ning Audrus või selle läheduses puhates tuleks kindlasti uurida, millal kirikus kontserdid toimuvad. Elamus on kindlustatud.“ Eesti muuseumraudtee (Tiina Kõrtsini) Eesti muuseumraudtee Järgmisena saadab Tafenau Audru külalise Lavassaarde, kus asub Eesti muuseumraudtee. See on ainuke kitsarööpmelise raudtee muuseum ning eksponaatide hulka kuulub ka töötav auruvedur. “Muide, just sel laupäeval tähistab muuseum Lavassaare raudtee 95 aasta juubelit.“ Kirsi talu Viimasena mainib Tafenau Kirsi talu. Mis muusiku sõnul pole lihtsalt uhke talu, vaid tõeline kultuurimeka. „See asub kohe Audru kooli kõrval, kus ma oma esimesed koerustükid tegin ning oma esimesed kahed ja viied sain. Oluline on aga siiski Kirsi talu ja tema peremees Ado Kirsi, kes on minu üks kõige ägedama huumorimeelega semu. Ta on ise muusik ja kahtlemata Audru kultuuri hing. Ado korraldab oma talus kontserte, kus mul 3. augustil on koos Kaire Vilgatsiga au esineda.“