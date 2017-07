Peaminister Jüri Ratas külastas täna Kihnu saart ja Manilaidu ning arutas kohalike inimestega väikesaarte kogukondade küsimusi ning saarelise elu- ja mõtteviisi toetamist.

Manija saarel ehk Manilaiul tervitas peaministrit Mark Soosaar, kes tutvustas saare loodust ja kultuurilugu, üheskoos külastati Papinina otsal asuvat tulepaaki. Rahvamajas toimunud kohtumisel arutati kohalike elanikega transpordiühenduse teemadel.

„Elu väikelaidudel või saartel on alati seotud tuule ja merega ning see seab omad piirangud ühenduse hoidmisele. Riigi jaoks on iga inimene oluline ja seetõttu peame otsima lahendusi stabiilse ja jätkusuutliku transpordiühenduse loomiseks,“ sõnas Ratas.