Kalev Spa veekeskuse direktor Tõnu Tanvell selgitas, et remondiaega tuli pikendada, kui ehituskonstruktsioonide avamise käigus ilmnes hoone mõningate konstruktsioonide oodatust kehvem seisukord. „Eeldatust halvemas seisukorras on kogu basseiniruumi kaarlae niiskust ja klooriaure takistav pinnakate, mis tuleb täielikult eemaldada, põhikonstruktsioonideni puhastada ning teostada uus ja kaasaegne pinnatöötlus,“ rääkis Tanvell, jättes küll täpsustamata, kas lagunenud pinnakate oli veekeskuse klientidele enne remondi algust ohtlik.

„Hea külaline, veekeskus ja spordiklubi on alates 01.06 kuni sügiseni suletud remonditöödeks,“ tervitab külastajaid tekst Kalev Spa uksel. See informatsioon on aga nüüdseks juba vale, sest reaalselt ei saa seal veemõnusid nautida ega trenni teha veel ligi aasta – remondi valmimise uueks tähtajaks on lubatud järgmise aasta augustit.

Lisaks veekeskuse kaarlae kahjustustele on ajahammas järanud basseinipõhja. On ju 2006. aastal alguses avatud Kalev Spa veekeskuse eelkäijaks 1960. aastatel ehitatud Kalevi ujula. „Kuna 50 aastat tagasi ehitatud basseinikehandil on aegade jooksul tekkinud kahjustusi, siis täiendavaid uuringuid vajab ka 50meetrise basseini põhja betoonplaat koos olemasolevate aluskihtidega,“ lisas Tanvell.

Nimetatud probleemid selgusid Tanvelli sõnul alles alustatud lammutustööde käigus ja vajavad põhjalikku tehnilist ekspertiisi ning uute tehniliste lahenduste ja täiendavate projektide tellimist. „Kuna sellega kaasnevad lisatööd on väga aja- ja töömahukad ning kogu renoveerimisprojekt on osutunud oodatust keerukamaks, siis soovime selle teostada läbimõeldult, tehniliselt kaasaegsete ja õigete lahendustega ning vastavalt meie klientide vajadustele ja ootustele,“ märkis veekeskuse direktor.

Kalevi Veekeskus OÜ-s töötas juuni lõpu seisuga 153 inimest. Seda, kas remondiaja pikenemise tõttu peab veekeskuse personal uued töökohad otsima, ei soovinud Tanvell praegu kommenteerida. Ka ei täpsustanud ta, kui suure summa võrra remondieelarve kerkis. Olgu öeldud, et algselt pidid remonttööd maksma minema viis miljonit eurot.

Eesti ujujatel on praegu kasutada vaid üks 50meetrine bassein, mis asub Tartus Aura veekeskuses. Ka see bassein on juulikuus remonttöödeks suletud. Eestis on ujumise harrastajaid registreeritud 15 000 ringis, kellest 85 protsenti tegutsevad Põhja-Eestis. Tallinnas Kalev Spas asuv olümpiamõõtmetes 50meetrine bassein on asendamatu Eesti ujujate treenimisel ja võistluste korraldamisel.

Kuni remondini Kalevis tegutsenud ujumisklubi Orca juhataja ja treener Merli Didvig märkis, et loomulikult on 50meetrise ujula puudumine suureks probleemiks nii nende klubi ujujatele kui ka Eesti tippujumisele tervikuna. „Puudub võimalus harjutada pikal rajal rahvusvahelisteks tiitlivõistlusteks ning saada vajalikku võistluskogemust. Loodame siiralt, et pole halba ilma heata ja tekkinud olukord aitab kaasa uue olümpiamõõtmetes ujula ehitamisele Tallinnas, mis on tippujumise arenguks kriitilise tähtsusega,“ avaldas Didvig lootust. Orca ujumisklubi jätkab seni tegevust sügisel valmivas uues Sõle ujulas.

Valus löök tippujujatele

Eesti ujumisliidu president Karol Kovanen nentis, et tippspordi seisukohast on olukord ujulatega Tallinnas olnud hapu juba pikemat aega. „Löök, mis kaasneb Kalevi sulgemisega, on väga valus. Praktiliselt kaob riigi pealinnast ja kogu Põhja-Eestist võimalus tipptasemel ujumisega tegelemiseks. Kui tavaharrastajale ei oma tähtsust, kas ujuda 25- või 50meetrises basseinis, siis võistlusspordi seisukohast on tegemist kahe erineva alaga,“ selgitas ta.

Kovanen märkis, et 50meetrise basseini puudumine sunnib ujujaid paratamatult otsima endale uusi treeningkohti piiri taga. „On kurb, kui treeningrajatiste puudumine saadab tipud Eestist välja,“ ütles ta. “Aga eks tume olukord, mis nüüd kätte jõudis, oli ette teada juba mõnda aega. Seetõttu on ujumisliit juba aastaid rääkinud täiendava 50meetrise ujula vajadusest ja teinud eri osapooltega koostööd. Kahjuks on olnud nokk kinni, saba lahti olukord.“