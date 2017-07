CNN kirjutab, et USA president Donald Trumpi väimees (ühtlasi ka äia nõunik) Jared Kushner andis täna Senati luurekomisjoni ees ütlusi. Kushner väidab, et tal pole venelastega kontaktis olnud, kui välja arvata juba avalikkusele teada olnud kohtumine vene advokaadiga. Enda sõnul ei teadnud ta kohtumisele minnes sedagi, millest seal juttu tuleb.

Eelmise aasta juunis toimunud kohtumisel viibisid Donald Trump Jr., advokaat Natalja Vesselnitskaja, Trumpi presidendikampaania juht Paul Manafort ja Jared Kushner. Nooremale Trumpile lubati isa rivaali Hillary Clintoni kohta kompromiteerivat materjali. Trump Jr. on korduvalt rõhutanud, et mingit väärtuslikku infot kohtumisel ei kõlanud ja sinnapaika see jäetigi. Nüüd peavad kõik kolm kohtumisel osalenud mees Senati ees tunnistusi andma.

Kushner, kes annab täna tunnistusi suletud istungil, on korduvalt väitnud, et pole teinud midagi ebaseaduslikku ega ebaeetilist. Tema pöördumises on kirjas. "Ma ei teinud ühegi võõrvalitsusega koostööd, samuti ei tea ma ühtegi presidendikampaaniaga tegelenud isikut, kes oleks seda teinud." Ta jätkab: "Mul pole olnud ühtegi kohatut kontakti. Ka minu isiklikku äritegevust ei ole ükski Vene päritolu allikas rahastanud."