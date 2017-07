"Selline kompamine oli. Selgub et nad mõtlevad väga paljuski meie moodi. Eks Jüri Mõis endise linnapeana saab aru ka et mida tuleb Tallinnas teha ja mida mitte."

Aasmäe ütleb, et peamine ühine joon on professionaalse linnajuhtimise mõte, et linna peavad juhtima tippjuhid.

"Me hetkel plaanime arutada selle kõik oma kandidaatidega läbi. Meil on demokraatlik süsteem ja äkki järgmisel nädalal saame juba midagi konkreetsemat mõelda. Et kuhu poole see liigub. Välja võib tulla nii ja naapidi," lisab ta.

Aasmäe sõnul tuli oli ühiskohtumise algatus Tegusalt Tallinnalt. "Aga see ka loogiline, et meil juba ammu programm väljas ja lihtne on teada saada, kes me oleme ja mis me teha tahame."

Luik: ühine nimekiri annab eduks paremad võimalused

Koos Jüri Mõisaga kohtumisel osalenud nn Sõõrumaa nimekirja kampaaniajuht Mart Luik ütles Delfile, et see tähendaks, et nimekiri ei esita mitte linnapeakandidaati, vaid volikogu esimehe kandidaadi.

Kuid kuna idee elluviimiseks on vaja muuta linna põhimäärust, võtab see üleminek aega ja ilmselt peaks seni olema linnapea ametis ikkagi volikogus valitav inimene. Õige linnapea tuleks aga Luige sõnul valida avaliku konkurssi korras.

Miks ei läinud siis Tegusa Tallinna inimesed juba enne oma nimega välja tulemist Vaba Tallinna Kodanikega kohtuma, ei osanud Luik põhjendada, ent lisas: "Hea, et selle sammuni oleme jõudnud."