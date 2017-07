Alates juulist annab Ida-Viru keskhaigla patsientide tasumata jäänud arved üle inkassofirmale. Nõudeid on saanud ka inimesed, kes enda sõnul on kõik arved tasunud. Maksumuse tõestamine dokumentidega on aga patsiendi kohus – isegi siis, kui tegu on nõudega 2013. aasta sularahamakse kohta.

„Osa kliente on antud inkassosse. Ida-Viru keskhaiglates üritatakse klientidelt rahasid välja petta, kuna nende endi töötajad on puudujäägi teinud,“ kirjeldab Mari (nimi muudetud) olukorda, mis on ühtäkki tabanud nii teda ennast kui ka tema tuttavaid. „Minule saadeti kaks SMS-i, et arved on maksmata. Kui seepeale helistasin ja palusin infot, mismoodi ma peaksin tõestama oma sularahamakseid, sain teenindajalt sõimata.“

Haigla saatis Marile sellesisulisi sõnumeid, et tal on jäänud maksmata visiiditasud 2013. aastast, kui ta käis pimesoolt välja opereerimas, ning 2014. aastast. Tekkinud olukorra muutis Marile keeruliseks just see, et ta oli pimesoolelõikuse aegu tasunud visiidi eest sularahas. Kuidas selle maksmist tõestada haiglale neli aastat hiljem? Ta helistas haiglasse, kus sai jäise vastuvõtu osaliseks. Õli lisas tulle veel see, et Mari julges oletada, et ehk võttis hoopis keegi haiglatöötaja raha endale.