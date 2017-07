Ida-Harju politseijaoskonna politseinikud kontrollisid täna ennelõunal Jõelähtme vallas sõidukijuhtide kainust. Kolme tunni jooksul kõrvaldasid politseinikud roolist kaheksa alkoholi tarvitanud roolikeerajat, nende seas väikebussijuhi, kes sõidutas lapsi suvelaagrisse.

„Harvad on need päevad, mil liikluses ei saa viga mitte ühtegi inimest. Paraku on sama harvad juhused, mil joobekontrollidel ei taba me ühtegi alkoholi tarvitanud sohvrit. See näitab, et sellised kontrollid on jätkuvalt vajalikud,“ sõnas Ida-Harju politseijaoskonna patrullitalituse juht Juhan Jevonen.

Jevoneni sõnul on mistahes sõiduki juhtimine joobes olekus lubamatu. „Eriti küüniline on aga selline käitumine professionaalse autojuhi poolt, kelle ülesanne on turvaliselt kohale viia lapsed,“ tõdes politseimajor.