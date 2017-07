Lugu sellest, kuidas politsei Tartu tanklast kaks meest kainenema viis ja PPA ametnik väidetavalt ühe kinnipeetu telefonist kogu situatsiooni kujutanud video ära kustutas, jättis õhku mitu küsimust. Politseimajor Alvar Pähkel selgitab - kas korrakaitsjat tohib töökohustuste täitmisel filmida või mitte? Politsei viis laupäeval Tartu tanklast kainestusmajja kaks meest, kes nende teada sõimlesid. Situatsiooni üks osapooltest kirjutas juhtunust Facebooki emotsionaalse postituse, milles seisab, et ta üritas situatsiooni filmida, kuid väidetavalt lõid korravalvurid tal telefoni käest ja pärast kainestusmajast väljudes polnud videot enam alles. „PPA ametnikud kustutasid selle kahjuks,“ seisab postituses. Tartu patrulli- ja liikusjärelevalvetalituse juht Alvar Pähkel selgitab esiteks, et politsei asjatult kedagi kainenema ei vii. „Seda tehakse juhul, kui purjus inimene on endale või teistele ohtlik. Nii oli ka sel nädalavahetusel, 22. juuli ennelõunal kella 11 ajal, kui politsei sai väljakutse tankla juurde, kus kaks purjus meest segasid klienditeenindaja tööd ja häirisid teisi tankla külastajaid,“ lausub ta. Pähkeli sõnul ei ole kainestusmajja viimine karistus, vaid kaitse selles eest, et joobes inimene ise ohtu ei satuks, teisi oma tegevusega häiriks või kellelegi ohtlik oleks.

Politsei telefoni kallal ei käinud

„Ajal, mil üht meest politseibussi paigutati, kukkus tal telefon käest maha,“ selgitab politseimajor. Tema sõnul võttis mobiili maast üles üks tanklas olnud naine, kes andis selle omakorda politseiniku kätte, kes olla andnud selle arestimajja jõudes omanikule tagasi. „Telefonist ei vaadanud ega kustutanud ükski ametnik midagi,“ kinnitab ta. Pähkel ütleb, et keerukamate juhtumite korral filmib ka politsei ise asjaosaliste tegevust ja oma tööd, et jäädvustada uurimise jaoks tõendusmaterjali, mis aitab ka ennetada ja lahendada kaebusi politseitöö osas. Kui kodanikul on korrakaitsjate tegevusele pretensioone, siis tuleks need kindlasti edastada politsei- ja piirivalveameti sisekontrollbüroole uurimiseks. Politseitööd võib filmida