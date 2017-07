Reformierakonna Võru linna sõnum sügisestel valimistel on „Suurem võru on tugevam Võru“.

"Elus tuleb vahel ette olukordi, kus on raske teha valikuid. Kuigi algselt oli mul tõsine plaan kandideerida Võru linnapeaks, otsustasin siiski Maaülikooli ja Tartu kasuks. Kindlasti jään ma ka edaspidi seotuks Võrumaaga," ütles Klaassen oma valikut põhjendades.

„Seisame selle eest, et Võru linna eestvedamisel alustatakse liitumisläbirääkimisi, et moodustada Vana-Võromaa piirides ühtne omavalitsus. Tänase linnavalitsuse juhtimisel piirneb Võru linn suurte omavalitsustega, kellele Võru pakub teenuseid ja infrastruktuuri. See käib linnale üle jõu, millega oleks pidanud istuv linnavalitsus arvestama," ütles linnapeakandidaat Anti Haugas.