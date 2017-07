Eesti lastemoodi ei mõjuta ega kujunda staarpaaride eeskuju laste riietamisel või välismaa moetrend, kinnitab Kaubamaja kommunikatsioonijuht Anna Ansmitt. „Eestis on lasteasjade ostul suurimaks suunanäitajaks erinevad filmid, multikad ja ka YouTube’i kanalid.“

Möödunud nädalal külastasid Briti prints William ja hertsoginna Catherine koos laste prints George'i ja printsess Charlotte'iga Poolat. Riigivisiidil vallandas nelja-aastane prints George lastevanemates ostuhulluse. Nimelt kandis tulevane Ühendkuningriigi kuningas George Hispaania brändi Tizzas kümme eurot maksvat sinise-punase triibulist triiksärki. 24 tundi pärast seda, kui noort printsi selles nähti, oli riidetükk Tizzase e-poest otsas.

Sarnane juhtum leidis aset ka aasta tagasi, mil tol ajal avaldati 3-aastasest prints George'st fotod, kus poiss kandis lastebränd Sunuva T-särki. Tund aega hiljem olid kõigis suurustes samasugused T-särgid läbi müüdud.

Tõsiasi, et väike prints George dikteerib moodi sama võimsalt nagu tema ema Catherine, leidis kinnitust, kui eelmise aasta lõpul sportis väike prints George poloklubis 27eurostes sinistes Crocsi jalavarjudes, mis müüdi üle maailma kõigest mõne tunniga läbi. Varasemalt on loodud sellest tulenevalt lausa mõiste „Prints George efekt“, mil lapsevanemad tahavad meeleheitlikult oma last riietada samadesse rõivastesse kuningliku perekonna lastega.

Lauljatar Luisa Värk ja endine peaminister Taavi Rõivas on 8-aastase tütre Miina Rihanna riietamisel hoidnud tagasihoidlikku joont (@luisavarkofficial/Instagram.com)

Eestit aga ei paista säärane autoriteetne moehullus puudutavat, kinnitas Kaubamaja kommunikatsioonijuht Anna Ansmitt: „Eestis on lasteasjade ostul suurimaks suunanäitajaks erinevad filmid, multikad ja ka Youtube’i kanalid. Nii on viimaste aastate populaarseimateks toodeteks näpuvurrid, multika "Frozen" tegelastega mängud/nukud/riided, tantsivad koerad või kassid, kooruvad pingviinid ja nii edasi. Samuti sõnas naine, et kui on soov oma järeltulijat printsi kombel riietada, leiab ka Eesti poodidest sobivaid esemeid. „Kaubamaja valikust leiab päris mitmeid ruudulisi särke samaealistele poistele.“