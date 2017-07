Isiklik töövõit või mitte, kuid tervise- ja tööministril Jevgeni Ossinovskil on põhjust tervitada lätlaste kavatsust tõsta lähiajal alkoholiaktsiisi – rumal oleks jätta kasutamata võimalus esitleda Eestit Euroopa kolleegidele kui ülebaltilise alkoholivastase võitluse eestvedajat, ja kergema ööune võiks ministrile tuua seegi, kui üha jõudsamalt Lätti voolavad maksumiljonid, hakkavad tagasi Eesti poole valguma.

Kas ka päriselt nii läheb, seda näitab aeg. Rõõmustamisega ette ruttamast takistab meie kogemus Soome viinaturistidega – olgugi, et neistki arvestatav hulk on avastanud just Läti napsuparadiisi, pole odava viina järele tulnud põhjanaaber pealinna tänavapildist veel kuhugi kadunud. Seda kinnitab ka statistika – 44% siin müüdud alkoholist juuakse ära hoopis mujal. Ja miks peaksime lätlasi pidama meist kehvemateks rehepappideks, kui teame isegi, et alkoholivastase võitluse sildi all ette võetud aktsiisitõus peab olema tuntav, ent samas mitte kunagi nii kõrge, et kaubandusturist päris tulemata jätaks? Alahinnata ei saa ka harjumuse jõudu – nii mõnelegi viimase aasta jooksul Lätti alkoholi järele sõitnud eestlasele pole armsaks saanud mitte ainult õlle ja viina soodne hind, vaid ka palju muudki, mis lõunanaabritel pakkuda – kes haarab kaasa paari uusi kingi, kes veedab tunni ehituskaupade seltsis või teeb kiire tiiru kohalikus toidupoes või tanklas, aga eestlaste ostuhimu saab rahuldatud.

Riikliku alkoholipoliitikaga harjumiseks on aega olnud ka neil, kes Lätti ei sõidagi, vaid elavad mõnes Lõuna-Eesti asulas, mille ainsat toidupoodi ähvardab käibe kahanemise tõttu sulgemine, või ongi juba uksed sulgenud. Neid vaevalt lohutaks isegi see, kui Läti alkoholiaktsiis tõuseks nii palju, et autod hakkaksid teistpidi sõitma – kord juba kinni pandud poe taasavamist võiks loota ainult see, kes elab täiesti piiri ääres. Riigi lühinägeliku (maksu)poliitika ohvriks langenud ei oota aga heastavaid samme mitte Läti valitsuselt, vaid ikka meie omalt.