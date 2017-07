Sisekaitseakadeemiasse õppima asumiseks esitati kokku 845 avaldust ning populaarseimad erialad olid tolli ja maksunduse ning politseametniku eriala.

Tänaseks on sisekaitseakadeemia kõikidel erialadel sisseastumiskatsed lõppenud. Vastuvõetuks on tunnistatud 197 sisseastujat ja enamikel erialadel on valdav osa nendest oma õppima asumist ka kinnitanud.

Akadeemia rektor Katri Raik tervitab kõiki sügisel õppetööd alustavaid kadette. „Tere tulemast neile, kes on õppima tulnud esimest korda ja tere tulemast ka kõigile neile, kes tulevad akadeemiasse omandama teist või isegi kolmandat haridust. Olete teinud valiku, mis teeb teile au, sest oma valikuga olete kinnitanud soovi teenida Eesti riiki.”