Paistab, et juulile panustanud puhkuseplaneerijad polegi täiesti petta saanud, sest kuu lõpp tõotab tulla suviselt soe, pakkudes loodetavasti rõõmu nii rannasolijale kui ka põllumehele.

Puhkajate hulgas kõige popim suvekuu juuli on oma tänavuse heitliku näoga omajagu nörritanud publikut, kes on harjunud Eestis puhkama. Eelmisest nädalavahetusest ootamatult soojemaks pööranud ilm annab aga lootust, et seni viluvõitu suve tervis on hakanud jõudsasti paranema. Kui kauaks meile lõpuks saabunud suvekuum oma võimu näitama jääb?

“Seni on meie suvi olnud tõepoolest jahedavõitu, kuni viimaste päevadeni,” kinnitab Õhtulehele sünoptik Taimi Paljak. “Suve külm algus lubab aga ilmamudeleid aluseks võttes ilusat augustit. Seda ei maksa kindlasti karta, et just alanud suvesoe peaks nüüd lähinädalatega otsa saama. Praegu saame rääkida siiski vaid selle nädala ilmast, mis vähemalt reedeni tõotab tulla suviselt kuum ja päikseline. Kolmapäeval-neljapäeval tõusevad temperatuurid 24-25 kraadini ning ilm on valdavalt kuiv. Alates reedest suureneb hoovihmavõimalus ja kuumus tõmbab veidi tagasi. Järgmine nädal võib aga jälle kuuma tuua. Jätkuvat kuivaperioodi lubada siiski ei saa. Suure tõenäosusega kulgeb suvi heitlikult – mõni päev kuuma ja selget ilma vaheldub veidi jahedamaga, mis on augustile igati omane.”

Riigi ilmateenistus korrigeerib nädalaprognoosi pidevalt, kuid praeguse seisuga pole Taimi Paljaku sõnul ilmarindel midagi erakorralist oodata.